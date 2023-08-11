MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen kimdir? Ahmet İşleyen kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 11.08.2023 - 15:58

Güncelleme: 11.08.2023 - 15:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü'ne Ahmet İşleyen getirildi.

AHMET İŞLEYEN KİMDİR?



Dr. Ahmet İşleyen 1976 yılında Kırşehir / Çiçekdağı’nda doğdu. İlk ve ortaöğretimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1999’da mezun olan Ahmet İşleyen, 2000 yılında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atandı. Ankara’nın farklı ilçelerinde ve Bakanlık merkez teşkilatında öğretmen olarak görev yaptı. Ankara Üniversitesinde 2002 yılında Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalında, tefsir alanında yüksek lisansını, 2008 yılında da doktora eğitimini tamamladı.

2014-2022 yılları arasında MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünde Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı olarak görev yapan Dr. Ahmet İşleyen, din eğitimi alanında öğretim programı geliştirme süreçleri, ders kitabı yazımı, uzaktan eğitim, dijital içerik üretimi gibi çalışmaları yürüttü. 19 uncu ve 20 nci Millî Eğitim Şûraları´nda hem özel ihtisas komisyonunda hem de genel kurulda aktif olarak görev aldı. MEB Uzman Yardımcılığı Tez Değerlendirme Komisyonunda jüri üyesi olarak pek çok tezin incelemesini yaptı. Yayımlanmış makalelerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelerde bildirileri bulunan İşleyen, Nisan 2022’den Temmuz 2023’e kadar Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

AHMET İŞLEYEN'İN ÖZEL YAŞAMI

14 Temmuz 2023 tarihinde Din Öğretimi Genel Müdürü olarak göreve başlayan Dr. Ahmet İşleyen evli ve üç çocuk babasıdır.