MEB ikinci ara tatili ne zaman? Ara tatil kaç gün sürecek?

Yayınlanma: 10.03.2025 - 11:48

Güncelleme: 10.03.2025 - 11:48

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre, okulların kapanış tarihi ve karne günü heyecanla bekleniyor. Peki, MEB ara tatili ne zaman? Ara tatil kaç gün sürecek?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 takvimine göre yaz tatili 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ

MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025