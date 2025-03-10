Yayınlanma: 10.03.2025 - 09:25

Güncelleme: 10.03.2025 - 09:25

2025’te yaşanacak iki tam Ay tutulması, farklı zaman dilimlerinde ve farklı bölgelerden gözlemlenebilecek. Peki, Kanlı Ay tutulması ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Tam Ay tutulması, 13 Mart ile 14 Mart 2025 tarihleri arasında gece boyunca gerçekleşecek.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DE GÖRÜCELECEK Mİ?

Kuzey ve Güney Amerika'daki gözlemciler en iyi görüntüye sahip olacakken, Batı Avrupa’daki bazı bölgeler ay batmadan önce tutulmanın tam evresini (totalite) kısmen görebilecek. Ancak Türkiye, bu tutulmayı doğrudan gözlemleyemeyecek.

NEDEN KANLI AY İSMİ VERİLİYOR?

Tam ay tutulması sırasında Dünya, Güneş ile Ay'ın tam arasına girerek güneş ışığını engeller ve Ay yüzeyine bir gölge düşürür. Bu gerçekleşirken Ay, kırmızımsı bir renk alır ve bu nedenle "Kanlı Ay" olarak adlandırılır.

Bu etki, Dünya atmosferinin daha kısa dalga boyundaki güneş ışığını saçarken, daha uzun dalga boyundaki kırmızı ve turuncu ışığın Dünya'nın gölgesine bükülerek Ay'ı aydınlatması sonucu oluşur.