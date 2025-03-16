MEB ikinci ara tatili ne zaman? Ara tatil kaç gün sürecek?
İkinci ara tatilin hangi tarihlerde olacağı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, MEB ikinci ara tatili ne zaman? Ara tatil kaç gün sürecek?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre, okulların kapanış tarihi ve karne günü heyecanla bekleniyor. Peki, MEB ikinci ara tatili ne zaman? Ara tatil kaç gün sürecek? İşte, ayrıntılar...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 takvimine göre yaz tatili 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ
MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;
Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili: 20-31 Ocak 2025
İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025
Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025
Etiketler: #ara tatil #tatil #MEB
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