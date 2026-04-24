MEB'in proje okullara öğretmen atama ve yönetici görevlendirme kılavuzu yayımlandı

Başvurular, MEB'in web sitesi üzerinden yapılacak.

Başvuruda bulunanlar, alanları itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarını tercih edebilecek ancak yer değiştirme işlemleri sonucu eğitim kurumlarında norm kadro açığı oluşabileceğinden alanları itibariyle atanabilecekleri/görevlendirilebilecekleri eğitim kurumlarına da tercihte bulunabilecek.

Başvuruda bulunanlar, başvuru süresi içinde kadrosunun bulunduğu il milli eğitim müdürlüğüne dilekçe vererek başvurusundan vazgeçebilecek. Bu durumda, başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecek.

Atama-görevlendirmeler, adayların tercihleri dikkate alınarak atama takviminde belirlenen tarihte bakanlık tarafından yapılacak.

Sonuçlar 16 Haziran tarihinden itibaren açıklanacak. Atama yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinden, yöneticilerin ise 10 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yapılacak.

GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLEN ÖĞRETMENLER TEPKİYE NEDEN OLMUŞTU

2014 yılında birkaç okulda pilot olarak başlayan “proje okulu” uygulaması, bugün 2 bini aşkın okulda yürütülüyor. Eğitimde kaliteyi artırma iddiasıyla hayata geçirilen sistem, zamanla sınavsız atamalar, kadrolaşma ve öğrencilerin mağdur edildiği bir yapıya dönüştü. Son kriz ise Nisan 2025’te yaşandı. Türkiye’nin en köklü liselerinde görev yapan binlerce öğretmen, yeniden atama listelerinde yer bulamayarak bir gecede görevden alındı ya da başka yere atama yapıldı.