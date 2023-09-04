MEB kaynakları bu yıl da özel okullara akacak!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), organize sanayi bölgesi içindeki ve dışındaki özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrenciler için verilecek maddi desteğe ilişkin tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. 20 farklı alana sağlanan destek tutarlarının tamamı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 100 arttı.
Cumhuriyet’e konuşan eğitimci Özgür Bozdoğan, verilecek destek tutarlarındaki artışa işaret ederek, “Hem Merkez Bankası’nın açıkladığı yıl sonu enflasyon beklentisi hem de TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları açısından bakıldığında bu oranların çok üzerinde artış yapılmış” dedi.
(Özgür Bozdoğan)
Özel öğretim kurumlarında yapılan değişikliğe, destekleme ve yetiştirme kursları düzenlemesine, haftalık ders saatlerindeki oynamaya dikkat çeken Bozdoğan, “Tüm bunlar, MEB’in yeni yönetiminin özel okullarla ilişkisini de bizlere gösteriyor. Daha çarpıcı olansa ciddi bir barınma ve eğitim giderlerini karşılayamama söz konusu. 11 Eylül’de okullar açılacak. Veliler, öğrencilerin temel gereksinimlerini karşılayabilecek durumda değil. Ağır bir ekonomik kriz yaşanıyor. Böyle bir dönemde MEB kaynaklarının, bizlerden kesilen vergilerle oluşan bütçenin bu şekilde özel okul patronlarına aktarılması, oldukça sıkıntılı. Devletin bütün bütçesiyle tüm öğrenciler desteklenmeli. Kamu bütçesinin bu şekilde harcanması kabul edilebilir değil” ifadelerini kullandı.
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