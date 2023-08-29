Yayınlanma: 29.08.2023 - 14:14

Güncelleme: 29.08.2023 - 14:14

Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, ikinci bir tayin başvurusunda bulundu. Öğretmen atamalarında 2. il içi ve il dışı tayin sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 2023 Öğretmen atamaları 2. il içi ve il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen atama sonuçları nasıl öğrenilir?

ÖĞRETMEN 2. İL İÇİ VE İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmenler, 25-28 Ağustos tarihleri arasında ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulundu. Öğretmen il içi ve iller arası yer değiştirme başvurularının ikinci etabı 28 Ağustos tarihinde sona erdi. Öğretmen atamalarında 2. il içi ve il dışı tayin sonuçları 29 Ağustos tarihinde açıklanacak.

MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında yapılan 2023 Yaz Tatili dönemi mazeret tayini sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 28 Ağustos 2023 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

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