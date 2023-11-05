MEB, öğretmen açığını ücretli öğretmenlerle kapatmaya çalışıyor!

Yayınlanma: 05.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.11.2023 - 04:05

Öğretmenler, Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin atama beklerken iktidardan somut adım gelmedi. Öğretmen açığı asgari ücretin altında maaş alan ücretli öğretmenlerle kapatılmaya çalışılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) atama verileri acı gerçeği gözler önüne serdi. MEB, 31 Ocak 2022’de, 14 bin 961 sözleşmeli öğretmen atadı. Atama için toplam 33 bin 48 kişi başvurdu. Yani, 8 bin 87 kişi atanamadı. Karşılama oranı yüzde 45.27’de kaldı. 1 Eylül 2022’de 19 bin 614 sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Bu atama için başvuran kişi sayısı ise 39 bin 978. Toplam 20 bin 364 kişi atanamamış oldu. Atamanın karşılama oranı yüzde 49.06’da kaldı.

Korunma ihtiyacı olan çocuklar ile şehit yakını kontenjanından atamalarla ilk atama için başvuru 73 bin 133, atanan sayısı 34 bin 682 oldu. Atanamayan sayısı 38 bin 451 olarak kayıtlara geçti. Karşılama oranı yüzde 47.42 olarak gerçekleşti. Mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında il içi ve iller arası atamada da müracaat ve atanamayan sayısı, atanan sayısını katladı. İsteğe bağlı yer değişikliğinde atama sayısı, müracaatı karşılayamadı. 2022’de bakanlık kadrolarından ayrılan öğretmen sayısı, 4 bin 117’si emekli, 1654’ü istifa ve vefat gibi durumlar olmak üzere 5 bin 771 oldu.