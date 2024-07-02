'MEB okul türleri arasında ayrımcılık yapıyor'

Yayınlanma: 02.07.2024 - 17:37

Güncelleme: 02.07.2024 - 17:37

Eğitim-Sen, 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen LGS'nin sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptı. Sınava katılım oranının yüzde 95,61 olarak gerçekleştiğinin belirtildiği açıklamada,sınav sonuçlarına göre bu yıl tam puan alan öğrencilerin sayısındaki azalmanın dikkat çekici olduğu ifade edildi. Sınavda, 2023’te 562 öğrenci tam puan alırken, bu yıl bu sayının 352’ye düştüğü söylendi. Yapılan açıklamada," Kamu kaynaklarıyla desteklenen özel okullar daha başarılı sonuçlar almış, devlet okullarının büyük bölümü başarı sıralamasında gerilerde kalmıştır" ifadeleri yer aldı.

'AYRIMCI POLİTİKALARDAN VAZGEÇİLMELİ'

MEB’in okullaşma politikasının eleştirildiği açıklamada, "Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinde uzun süredir mesleki eğitim veren okullar ve imam hatip liseleri merkezli olarak şekillendirilen okullaşma politikasındaki ısrarı anlamak mümkün değildir.Bugüne kadar liselerde okul türlerine göre açıklanan kontenjan sayıları MEB’in okul türleri arasında alenen ayrımcılık yaptığını ve ortaöğretim sistemini imam hatipler ve meslek liseleri merkezli olarak biçimlendirmeye çalıştığını göstermiştir. MEB’in bir diğer amacı, eğitimin bütün kademelerinde olduğu gibi, ortaöğretimde de özel öğretimi özendirmektir. 2002/2003 eğitim öğretim yılında ülkemizde sadece 348 özel lise varken, 2023 yılı sonu itibariyle özel lise sayısı yaklaşık 10 kat artarak 3 bin 422’ye çıkmıştır. MEB’in öğrencileri imam hatipler ve meslek liselerine yönlendirme çabaları her yıl boşa çıkmaktadır. Öğrenciler, ülkenin neresinde olursa olsun tercihlerini, iktidarın tüm çabalarına rağmen büyük çoğunlukla akademik eğitim veren okullardan yana kullanmaya devam etmektedir. Bu durumun bu yıl da devam etmesi beklenmektedir" denildi.

'ÖĞRENCİ TERCİHİ ÖNCELİKLİ OLMALI'

MEB'in okullaşma politikasını siyasal önceliklere göre değil, öğrencilerin istek ve tercihlerine göre oluşturması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Öğrencilerin lise tercihleri sürecinde doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir dayatma ve yönlendirme yapılmamalıdır.Her yıl temel eğitimden ortaöğretime geçecek öğrenci sayısının mevcut akademik eğitim veren okulların kontenjanları ile karşılanması mümkün değildir. Yapılması gereken, öğrencilerin tercihleri dikkate alınarak, yeterli tercih yapılmayan okul türlerinin ayrıntılı dökümünün çıkarılması ve okul kontenjanlarının iktidarın önceliklerinin değil, öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yeniden belirlenmesidir.Eğitime erişimde sorunlar yaşandığı ve sınıfsal eşitsizliklerin daha önce hiç olmadığı kadar derinleştiği koşullarda semtler, ilçeler, iller ve bölgeler arasında okulların alt yapı, olanak, sosyal çevre farkı dikkate alınmadan yapılan bir sınav ve yerleştirme sisteminin var olan eşitsizlikleri yeniden üretmesi kaçınılmazdır. Her öğrencinin istediği okulda, okul türünde eğitim görme hakkı olduğu unutulmamalı, eğitim politikaları bu doğrultuda belirlenmeli ve oluşturulmalıdır" ifadeleri kullanıldı.