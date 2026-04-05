2. dönem 1. sınav tarihleri öğrenciler tarafından araştırılırken, ara tatilin sona ermesinin ardından yazılıların ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, MEB ortak sınavlar ne zaman? 2.dönem 1.yazılı sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte ayrıntılar...

2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, 2. dönem 1. sınavlar 30 Mart–10 Nisan 2026 tarihleri arasında, 2. dönem 2. sınavlar ise 1–12 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2. DÖNEM ORTAK YAZILI TARİHLERİ TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2. dönem ortak yazılı sınav takvimine göre, farklı sınıf ve derslere ait sınav tarihleri netleşti. Buna göre, 2. dönem 1. yazılı sınavları kapsamında 6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan 2026’da, 6. ve 8. sınıf Matematik dersleri 8 Nisan 2026’da yapılacak. 10. sınıf Matematik sınavı 9 Nisan 2026’da, Türk Dili ve Edebiyatı sınavı ise 10 Nisan 2026’da gerçekleştirilecek.

2. dönem 2. yazılı sınavları kapsamında ise 7. sınıf Matematik dersi 2 Haziran 2026’da, 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 3 Haziran 2026’da uygulanacak.