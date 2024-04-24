MEB ortak sınavlar ne zaman? İkinci dönem ortak sınavları ne zaman yapılacak?

MEB ortak sınav takvimini paylaştı. Bakanlık tarafından bu yıl ilk kez ülke genelinde ortaokul ve liselerde yapılacak ortak sınavların tarihleri belli oldu. Peki, MEB ortak sınavlar ne zaman? İkinci dönem ortak sınavları ne zaman yapılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 10:46
MEB ortak sınavlar ne zaman? İkinci dönem ortak sınavları ne zaman yapılacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortak sınavlara ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlık açıklamasında ortak sınavlar ne zaman sorusuna yanıt verdi. 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2. dönem 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik yapılmıştı. Peki, MEB ortak sınavlar ne zaman? İkinci dönem ortak sınavları ne zaman yapılacak?

2. DÖNEM 2. SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2'nci dönem 2'nci ortak sınav tarihlerinde değişiklik yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin 2'nci dönem 2'nci ortak sınavları bir hafta öne çekildi. Sınavlar 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2'inci dönem 2'nci ortak yazılı sınavlarının 27 Mayıs - 7 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacağı açıklanmıştı. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav' 2 Haziran 2024 tarihinde; 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek 'Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)' ise 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak. Bu sebeple 8 ve 12'nci sınıflarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem 2'nci yazılı sınavları 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.


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