2. dönem 1. yazılı sınav uygulamalarının ne zaman yapılacağı merak konusu olurken, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar öncesinde il sınıf/alan zümrelerince hazırlanacak konu soru dağılım tablolarına örnek teşkil edecek tablolar yayımlandı. Peki, MEB ortak sınavları ne zaman? 2026 MEB 2.dönem , 7, 8, 9, 10. sınıf ortak sınavlar tairhleri belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2. dönem 1. yazılı sınavları Nisan 2026’da gerçekleştirilecek. Buna göre; 6. sınıf Türkçe dersi yazılı sınavı 7 Nisan Salı günü, 6. ve 8. sınıf matematik dersi yazılı sınavları 8 Nisan Çarşamba günü, 10. sınıf matematik dersi yazılı sınavı 9 Nisan Perşembe günü, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi yazılı sınavı ise 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

2. DÖNEM 2. YAZILI NE ZAMAN?

2. dönem 2. yazılı sınavları Haziran 2026’da yapılacak. Buna göre; 7. sınıf matematik dersi yazılı sınavı 2 Haziran Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi yazılı sınavı ise 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.

Sınavlarda yer alacak açık uçlu sorular, öğrencilerin konuları ne ölçüde kavradığını ortaya koymanın yanı sıra, öğretmenlere öğrencilerin öğrenme süreçlerine yönelik geri bildirim sağlanmasına ve öğretim sürecinin daha etkili biçimde şekillendirilmesine katkı sunacak.