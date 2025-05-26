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MEB ortak sınavları ne zaman? MEB 2. dönem 2. ortak sınavı ne zaman yapılacak?

MEB ortak sınavları ne zaman? MEB 2. dönem 2. ortak sınavı ne zaman yapılacak?

26.05.2025 13:30:00
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Haber Merkezi
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MEB ortak sınavları ne zaman? MEB 2. dönem 2. ortak sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2.dönem 2.ortak sınav tarihleri duyuruldu. Peki, MEB ortak sınavları ne zaman? MEB 2. dönem 2. ortak sınavı ne zaman yapılacak?

Okullarda 2. dönem 2. ortak sınav takvimi belli oldu. Ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ortak sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Peki, MEB ortak sınavları ne zaman? MEB 2. dönem 2. ortak sınavı ne zaman yapılacak? 


2.DÖNEM 2. YAZILI ORTAK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2. döneme ait ikinci sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak. İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek.

ORTAK SINAV KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2. dönem 2. sınava ilişkin olarak ortak sınav kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun sınavdan önceki haftalarda erişime açılması bekleniyor.

İlgili Konular: #milli eğitim bakanlığı #MEB #ortak sınav

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