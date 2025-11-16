Öğretmen adaylarının merakla beklediği 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu yayımlandı. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman başlıyor? Sözleşmeli öğretmen tercihleri nasıl yapılır?

15 BİN S ÖZLE ŞMELİ Ö ĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Böylece 2025 sözleşmeli öğretmenlik tercih tarihleri belli oldu.

Kılavuza göre 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları, 17 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 21 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.

S ÖZLE ŞMELİ Ö ĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Kurum tercih başvuruları, kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanmak suretiyle elektronik ortamda alınacak. Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.