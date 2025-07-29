Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı yaz tatilinde öğretmenlerin il dışı atama/yer değiştirmelerine ilişkin kılavuzu yayımladı. Peki, MEB yaz tatili öğretmen il dışı atama/yer değiştirme başvurusu ne zaman? Öğretmenlerin il dışı atama/yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, öğretmenler iller arası yer değiştirme sürecinin birinci aşamasında başvurularını 18-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Başvuru işlemleri, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunun doldurulmasıyla yapılacak ve 29 Temmuz saat 16.00'da sona erecek.

Ön başvuruları onaylanan öğretmenler, 31 Temmuz 2025 itibarıyla ikinci aşamaya geçerek kurum tercihlerini yapmaya başlayacak.

Başvuru süreci şu şekilde ilerleyecek:

Birinci aşamada başvurular sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri tarafından onaylanacak.

İkinci aşamada ise öğretmenlerin tercih ettikleri kurumlar alınacak ve bu tercihler ilgili eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacak.

İLLER ARASI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025 yılı atama takvimine göre, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme atamaları 6 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Atama sonuçlarının ardından öğretmenler, 7 Ağustos 2025 tarihinde tebligat işlemleri ve ilişik kesme süreçleriyle ilgilenecek.

Atama sonuçları, personel.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.