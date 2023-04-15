MEB'den eğitim sistemi itirafı: 'İstemedikleri alanda eğitim veriliyor'

Eğitimcilerin, eğitim sistemine en çok yönelttiği “ilgi ve yetenek” eleştirisini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da itiraf etti. Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü, 2022’ye ilişkin faaliyet raporunda, “temel eğitimden ortaöğretime geçişte öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilemediğini” belirterek, bu durumu eğitimin zayıflığı olarak gösterdi. Raporda, “öğrencilerin istemedikleri ve başarılı olamayacakları alanda eğitim aldıkları” vurgulandı.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 15.04.2023 - 03:00
MEB'den eğitim sistemi itirafı: 'İstemedikleri alanda eğitim veriliyor'
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Eğitim sendikalarının ve eğitimcilerin, eğitim sistemine yönelttiği eleştirilerin ilk sırasında, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ana unsur olarak gören anlayışın ve uygulamaların yerleşmemesi geliyor.

Söz konusu eleştiri, artık MEB raporlarına da girdi. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü’nün 2022’ye ilişkin faaliyet raporunun “zayıflıklar” kısmında, bu konuya da yer verildi. Genel müdürlüğün hazırladığı raporda, “temel eğitimden ortaöğretime geçişte öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilememesi”, eğitime ilişkin eleştirilerin yer aldığı “zayıflıklar” arasında sayıldı.

Böylece yıllardır süregelen temel eleştiri, MEB tarafından da kabul edilmiş oldu. Öğrencilerin istemedikleri alanda eğitim almak zorunda kaldığına işaret edilen raporda, bu konunun neden zayıflık olduğu “öğrencilerin istemedikleri ve başarılı olamayacakları alanda eğitim almaları” ifadeleriyle anlatıldı. 

İŞ KAZASI UYARISI

İlgili bölümde, “meslek öğretmenlerinin değişen teknolojiyi takip edemediği” de vurgulanarak, “meslek öğretmenlerinin sektörel ve güncel bilgi ve yeteneklerinin kazanım süreçlerindeki zorluklar”, zayıflık olarak gösterildi. Özel eğitim ihtiyacı olarak kaynaştırma öğrencilerine yönelik bilgi de dikkat çekti. Söz konusu öğrencilerin büyük kısmının, “mesleki ve teknik eğitime yönlendirildiği, bu nedenle iş kazası riskinin yükseldiği” uyarısı yapıldı. 


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