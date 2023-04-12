Erdoğan ‘Kaldıracağız’ dedi MEB yeni mülakat getirdi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kamuya alımlarda mülakatın kaldırılacağını” vaat ettiği gün Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nde “sözlü sınavın belirleyici olduğu” ve “sistemin tek kişiye bağlandığı” ortaya çıktı.
Yönetmeliğin teftiş kurulu başkanı üzerine inşa edilmiş bir sistem olduğunu vurgulayan eğitimci Özgür Bozdoğan, “Müfettiş yardımcılığıyla ilgili temel belirlemelerden bir tanesi daha önce de eleştirdiğimiz MEB müfettiş yardımcılığı sınavına girmek için 35 yaş altı olma şartı. Öğretmenlik gibi deneyime dayalı bir meslekte; mesleki denetimi yapacak müfettiş yardımcılarının bu şekilde yaş sınırıyla belirlenmiş olması ayrı bir mesele” ifadelerini kullandı.
Müfettişlik kadrolarının belirlenmesinde mülakatın esas alınmasına dikkat çeken Bozdoğan, “Ülke yönetimindeki bir kişiye dayalı sistem, milli eğitimdeki denetime de sirayet etti” diye konuştu.
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