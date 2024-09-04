‘MEB’in bütçedeki planlama hatası mı?’

Yayınlanma: 04.09.2024 - 11:27

Güncelleme: 04.09.2024 - 11:27

CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, usta öğreticilerin temmuz ve ağustos ayı ücretlerinin ödenip ödenmediğini Meclis gündemine taşıdı. Özçağdaş, TBMM’ye verdiği soru önergesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve hizmetiçi yetiştirme kurs ve seminerlerinde çalışan usta öğreticilerin temmuz ve ağustos ayı ücretlerinin ödenmediği bilgilerinin geldiğini belirtti.

'MAĞDURİYETLERİ NASIL GİDERİLECEK'

Özçağdaş, Bakan Tekin’e “Usta öğreticilerin ücretlerinin ödenmemesinin nedenleri nelerdir? Ücretini alamadığı için mağduriyet yaşayan usta öğreticilerin mağduriyetleri nasıl giderilecektir?” sorularını yöneltti. Özçağdaş, ülke genelinde kadrolu ve ek ders ücreti karşılığı çalışan kaç usta öğretici olduğunu da sorduğu önergesine “Usta Öğreticilerin ücretlerinin ödenmemesinin nedeni Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçedeki planlama hatası mıdır?” ifadelerini de ekledi.