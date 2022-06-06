MEB'in bütçesi otellere akıyor: 3 günlük toplantının maliyeti dudak uçuklattı!

06 Haziran 2022 Pazartesi, 08:20

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 11-14 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek İl Koordinasyon Ekipleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı Diyarbakır, Gaziantep, İzmir veya Mardin illerinden birinde yapılacak. 3 gece konaklamalı toplantı, alkolsüz her şey dahil beş yıldızlı otelde olacak. 170 kişinin katılacağı toplantının MEB'e maliyeti ise 547 bin 200 TL.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, MEB'in son olarak Türkiye'deki Mülteciler için Maddi Yardım Programı Fonu aracılığıyla finanse edilen beş günlük Gençlik Festivali için de tercihi beş yıldız olmuştu. Mayıs ayında yapılan festivalin ‘helal' otelde olması şartı konmuştu, maliyeti 4 milyon 653 bin TL olarak açıklanmıştı.

‘BEŞ YILDIZLI' DİĞER TOPLANTILAR ŞÖYLE:

Antalya'da mart ayında yapılan toplantı için MEB kasasından 424 bin 500 TL çıktı.

Afyon, Sapanca ve Antalya'da Suriyeli çocukların entegrasyonuyla ilgili yapılan 7 ayrı toplantıya 891 bin 950 TL ödendi.

Ankara'da 3 Aralık 2021'de JW Marriott Hotel'de düzenlenen şuranın maliyeti 1 milyon 301 bin 650 TL.

İstanbul'da 3-4 Kasım 2021'de yapılan toplantılara 1 milyon 84 bin TL ödendi.

‘eTwinning' buluşmaları 767 bin TL'ye çıktı.

MEB haziran ve temmuz aylarında bilim sanat merkezleri ve yardımcı ders materyalleriyle ilgili çalıştaylarına 1 milyon 51 bin TL ödedi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün ağustostaki toplantısının bedeli ise 238 bin 170 TL.