FETÖ okullarını devralmak için kurulmuştu: MEB bütçesinden Maarif Vakfı'na kaynak

27 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

Yurtdışındaki FETÖ okullarını devralmak ve eğitim faaliyetlerini sürdürmek üzere kurulan Türkiye Maarif Vakfı, her yıl aktarılan ödenek ile gündemde. Vakfa MEB’in 2021 bütçesinden aktarılması planlanan 486 milyon liralık kaynak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile artırılmıştı. İlk etapta 1.2 milyar liraya çıkarılan ödenek yıl sonu itibarıyla 1.77 milyar lira olmuştu.

Erdoğan, bu yıl da kaynağın limitini yükseltti. MEB 2022 bütçesinden Maarif Vakfı’na aktarılması öngörülen 1 milyar 389 milyon liralık tutarın üst sınırı yüzde 34 artırıldı ve 1 milyar 871 milyon liraya çıkarıldı. Kararın yürürlük tarihi ise geriden işletilerek 1 Ocak olarak belirlendi.

Ayrıca yurtdışında lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilere yapılacak ödemeler hakkındaki bildiri de yayımlandı. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere yurtdışına gönderilen öğrenciler ile bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören öğrencilere ödenecek aylık burs, ödenek ve diğer zorunlu giderlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Ülkelere göre ödenek miktarlar da bildiride yayımlandı. 2017 ve 2020’de yayımlanan son iki tebliğe göre bu tebliğde ödenek miktarlarında değişiklik yapılmadıi. Suudi Arabistan’a gidecek lisans öğrencilerine aylık 4 bin, lisansüstü öğrencilerine ise 4 bin 500 Suudi Arabistan Riyali ödenecek. İrlanda’ya gidecek lisans öğrencilerine aylık 1520, lisansüstü öğrencilerine ise aylık 1680 Avro verilecek.

KATAR ZİRVEDE YER ALDI

Dolar cinsinden en çok ödeneğin sağlanacağı ülkelerin zirvesinde Katar yer aldı. Katar’a gidecek lisans öğrencilerine aylık 1750 dolar, lisansüstü öğrencilerine de 2 bin 750 dolar ödenecek. Katar’ı ise Singapur, ABD, Rusya ve Güney Kore izledi. Katar, 2017 ve 2020’deki tebliğlerde de dolar cinsinden en çok ödenek sağlanan ülkeydi. Times Higher Education’ın 2021 verilerine göre Katar üniversiteleri, en başarılı 500 üniversite sıralamasında yok. Türkiye iki üniversite ile listede yer alırken ABD 106 üniversite ile zirvede bulunuyor.