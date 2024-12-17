MEB’in uluslararası programları sınırlama çabaları ertelense de çalışmaları sürüyor: Gençlere kota adımı

Yayınlanma: 17.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.12.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, bazı liselerde mezunların, yükseköğretim için yüzde 80’lere varan oranda yurtdışını tercih etmesi üzerine bu durumu kolaylaştıran uluslararası diploma ve sertifika programlarına sınırlama getiren yönergesi şimdilik ertelendi ancak bakanlığın çalışmaları devam ediyor. Bu programları uygulayan liselere ekim ayında gönderilen yönergede, “Bir okulda aynı yabancı dilde birden fazla Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen, uluslararası diploma ve sertifika programları (UDSP) açılamaz. Ancak ikinci bir yabancı dilin seçilmesi durumunda en fazla iki UDSP açılabilir” denilmişti. Şube sayısına da sınırlama getirilmiş, bu da “Her sınıf seviyesi için en fazla üç şube açılabilir” diye belirtilmişti. Ancak daha sonra hem hak ihlaline yol açacağı için hukuki bir sorun doğuracağı hem de gelen tepkiler üzerine yönerge ertelendi.

Okullara gönderilen erteleme yazısı şöyle: “Yönergenin yayımlandığı tarihten önce uluslararası diploma ve sertifika programı uygulayan özel okullarda kayıt işlemlerinin tamamlandığı ve daha önce Talim ve Terbiye Kurulu’nca onaylanan bazı özel okul haftalık ders çizelgelerinde Yönerge’nin 5’inci maddesi ikinci fıkrası hükmü dışında birden fazla uluslararası diploma ve sertifika programının uygulanmasına izin verildiği görülmüştür.

Belirtilen gerekçeler kapsamında uluslararası diploma ve sertifika programlarını uygulamak üzere ilgili kurum/ kuruluş tarafından yetkilendirildikten sonra bakanlığımıza başvuruda bulunan, söz konusu yönerge kapsamında MEBBİS üzerinden ücret ilanını yaparak uluslararası diploma ve sertifika programlarına öğrenci kayıtlarını tamamlayan ve bakanlığımızca verilmiş izin doğrultusunda halihazırda uygulama yapan özel okulların ders yılı bitimine kadar işlemlerine devam etmesi uygun görülmüştür.”

‘MÜMKÜN DEĞİL’

Bir okul yöneticisi, “Amaç gençlerin yurtdışına gitmesini önlemekse mümkün değil. Birincisi öğrenciler diplomadan çok portfolyo ile gidiyor. İkincisi okullarda bu programlar olmazsa ‘merdivenaltı’ patlar. Göçü önlemek istiyorsanız gençlerin eğitim aldıktan sonra dönmek isteyecekleri ortamı yaratın” dedi.

‘MEB İZİNLİ’

Bazı okulların 1000, bazılarının ise 300 öğrencisi olduğuna dikkat çeken bir başka lisenin müdürü ise sınırlama çalışmalarına şu tepkiyi verdi: “Çok kalabalık okulda uluslararası program verilen şube sayısını nasıl üçe indirelim? Yabancı okullara herkes gidemiyor ama uluslararası müfredat almak isteyen çok. Sınırları kapatmak çözüm değil. Üstelik bu programların tamamı Milli Eğitim Bakanlığı izniyle veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı eğer bu programlardan rahatsız oluyorsa, ‘ben daha iyisini yaparım’ deyip müfredata eklesin ama ne kadar iyi olursa olsun onların uluslararası geçerliliği olmaz.”

Bu arada Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’a ait Nun Okulları’nda tüm yaş gruplarında IB eğitim modeli uygulandığı okulun sitesinden duyurulmuştu.

BU PROGRAMLAR NE İŞE YARIYOR?

Bazı özel ve yabancı dil eğitimi veren devlet liselerinde uygulanan uluslararası programlar şunlar:

ULUSLARARASI BAKALORYA (IB): İki yıldan oluşan akademik program sonunda birçok ülkede üniversiteye kabülü kolaylaştıran “IB Diploması” veriliyor.

ADVENCED PLACEMENT (AP): ABD merkezli College Board tarafından yürütülen programda lise düzeyindeki öğrencileri üniversiteye hazırlamak amacıyla ileri düzey dersler sunuluyor. Öğrenciler bu diplomayla ABD ve anada başta olmak üzere 60 ülkede yer alan eğitim kurumlarında eğitim alma fırsatı elde edebiliyor.

CAMBRIDGE ULUSLARARASI GENEL ORTAÖĞRETİM SERTİFİKASI (IGCSE): 9. ve 10. sınıf öğrencileri için tasarlanmış iki yıllık müfredat sunuyor. Programın sonunda, öğrenciler merkezi bir sınava giriyor. Bu sınavlar İngiltere’de değerlendiriliyor.