MEB’ten skandal karar: Kız öğrencilere ön koltuğu yasakladılar!

Yayınlanma: 16.12.2024 - 21:27

Güncelleme: 16.12.2024 - 21:27

Hatay Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki okullara kız öğrencilerin servislerde ön koltuklara oturtulmasının yasaklandığını belirten bir belge gönderdi.

12.12.24 tarihinde Şube Müdürü Mehmet Öztürk imzasıyla gönderilen belgede şu ifadelere yer verildi:

“Öğrenci servislerinde ön koltuklarda kız öğrencilerin oturmaması için okulunuzdaki öğrencilerin bilgilendirilmesi ve ön koltukta oturan kız öğrencinin oturduğunun tespiti halinde şoförlerin -öğrencilerin derhal uyarılması gerekmektedir. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda; Bilgilerini ve gereğini rica ederim."

VEKİL KARACA'DANS SERT TEPKİ

Bu karara Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Karaca şunları yazdı:

"Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bir garip genelge: Öğrenci servislerinde kız öğrenciler ön koltukta oturmayacakmış!

Merak ediyoruz, gerekçe nedir?

Soruyoruz @tcmeb, @ANTAKYAMEM

Eğer gerekçe kız çocuklarını taciz ve istismardan korumaksa, bu genelge bu suçlarda artış olduğu için mi yayınlandı?

Kız öğrencileri taciz ve istismardan korumanın yolu bu mudur?

Güvenliği bahane ederek bu cinsiyetçi uygulamaya ve yasaklara meşruiyet kazandırmak yerine neden daha etkili çözümler için adım atmıyorsunuz?

Deprem bölgesinde yıkıntı ve molozlar arasında, sabah karanlığında okullarına, akşam karanlığında evlerine otostopla veya yürüyerek gitmek zorunda kalan binlerce öğrencinin güvenli ulaşımı için neden çözüm üretmiyorsunuz?”