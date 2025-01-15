Meslek liseleri için aile seferberliği: 'Mavi yakalılar, beyaz yakalılardan daha fazla ücret alıyor'

Yayınlanma: 15.01.2025 - 12:12

Güncelleme: 15.01.2025 - 12:12

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD), meslek liselerine yönelik ilginin artırılması ve bu okullarla ilgili olumsuz önyargıların ortadan kaldırılması amacıyla okul aile birlikleri üzerinden aileleri ikna çalışmaları başlatacak. OSİAD, İçanadolu Sanayici ve İşinsanları Dernekleri Federasyonu Başkanı Süleyman Ekinci, öğrencilerin meslek liselerine yönelik ilgisinin artırılması için öncelikle ailelerde farkındalığın geliştirilmesi gerektiğini belirterek “Bunun için okul aile birliklerinde ikna seferberliğine çıkacağız ve milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği içerisinde mesleki liselerinin önemini önce ailelere anlatacağız” dedi.

'ALGI DEĞİŞTİRİLMELİ'

OSİAD olarak 8-9 yıldır Ankara’daki il ve ilçe eğitim müdürlükleriyle işbirliği çerçevesinde okullara giderek öğrencilerin motivasyonlarını artırmaya çalıştıklarını belirten OSİAD ve İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekinci, topluma hakim olan meslek lisesi algısının değiştirilmesinin zorunluluğuna işaret etti. Genellikle başarısız öğrencilerin meslek liselerine yönlendirilmeye çalışıldığını oysa bu okulların mecburiyetten değil tercihen seçilmesi gerektiğini ifade eden Ekinci, ara eleman sorununun derinleştiğini, sanayide nitelikli eleman açığının had safhaya ulaştığını vurguladı. Sanayinin ihtiyaçları ile işgücünün nitelikleri arasında bir uyum bulunmadığını belirten Ekinci, Türkiye’nin meslek lisesi çıkışlı öğrencileri çoğaltmadan üretim, istihdam ve kalkınma problemlerini çözemeyeceğini dile getirdi.

'ANLAMLI BİR YÜKSELİŞ DEĞİL'

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ve Mesleki Açıköğretim liselerinin sayısının 2022-2023 öğretim yılında 3 bin 453 olduğunu, en yüksek sayıya ulaştığı 2017-2018 öğretim yılında ise 3637 olduğunu ve dolayısıyla mesleki teknik ortaöğretim kurumları sayısında bir düşüş yaşandığını ifade eden Ekinci, “Sadece Mesleki Teknik Anadolu Lisesi sayılarına baktığımızda ise artış görülmekle birlikte bunun anlamlı bir yükseliş olmadığını görüyoruz. 2014-2015 öğretim yılında 2294 olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sayısı 2018-2019 döneminde 2490’a çıkıyor ama 2022-2023 öğretim yılında 2405’e düşüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın son istatistiklerine göre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin toplam öğrenci sayısı 1 milyon 848 bin” dedi.

DAHA ÇOK ÜCRET ALIYORLAR

Herkesin üniversite okumasının şart olmadığını ama Türkiye’de özellikle anne-babaların “biz sıkıntı çektik onlar çekmesin” mantığı ile öğrencilerin de üniversite diploması aldığında daha kolay iş bulabileceği inancı ile diplomalı işsizler ordusu oluştuğunu ifade eden Ekinci, “Üniversiteyi bitiren diploma sahibi, meslek lisesini bitiren ise meslek sahibi olur. Şu anda iş piyasasında mavi yakalılar, beyaz yakalılardan daha fazla ücret alıyor. Bir kepçe operatörü 100 bin lira maaş alırken makine mühendisi 35-40 bin liraya çalışıyor. Çünkü kepçe operatörü yok ama piyasa makine mühendisi dolu. Üstelik çoğunun bitirdiği üniversite iyi bir üniversite değil. Meslek lisesi mezunlarının iş piyasasında tutunma imkanı daha fazla” diye konuştu.

AİLELER İKNA OLMALI

Meslek liseleri hakkındaki yanlış algı ve önyargıların ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çeken Ekinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“OSİAD olarak çok sayıda okula giderek öğrencilere meslek liselerinin önemini anlattık. Ancak gördük ki, ailelerin bakış açılarını değiştirmeden etkili sonuçlar alınamıyor. Dolayısıyla ailelerin mutlaka sürece dahil edilmesi gerekiyor. Bunun için de okul aile birlikleri aracılığı ile velilere ulaşmaya çalışacağız. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle, okullarla işbirliği içinde aileleri ikna seferberliğine çıkacağız. Çünkü, meslek lisesi, memleket meselesi”