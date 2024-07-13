Meslek liselerini saf dışı bırakıp çocuk gelişimi de imam hatip konusu yapıldı

Yayınlanma: 13.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023-2024 eğitim yılında İstanbul Zeytinburnu’nda ve Amasya’da bulunan iki kız imam hatip lisesinde “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” isimli bölüm açıldı. Söz konusu bu programın gelecek öğretim yılında 15 yeni okulda daha açılacağı öğrenildi.

Programın müfredatında çocuk gelişimi ve eğitimiyle ilgili derslerin yanı sıra “din eğitimi” ve “İslamda çocuk eğitimi” dersleri olacak. Meslek liselerinde halihazırda “çocuk gelişimi ve eğitimi” bölümü bulunuyor. Üstelik bu alanın mezunları istihdam fazlası oldukları için de atanamıyor.

Konu hakkında Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Eğitim-İş İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Gül İnce, çocuk gelişimi programlarının Anadolu meslek liselerinde bulunduğunu belirterek “Bu ülkede mesleki ve teknik anadolu liselerinde yeteri kadar ‘çocuk gelişimi ve eğitimi’ programı varken imam hatip gibi başlıca amacı dini eğitim olan okullarda neden bu alan açılmıştır? Karar yazısında ‘ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda programa eklenmiştir’ deniliyor. Bu ihtiyaç ve beklentiler kararda açıklanmamıştır. Bu ihtiyaçlar nelerdir?” dedi.

‘ANAOKULLARINDA ÇALIŞACAK’

İhtiyacın imam hatiplerden değil Anadolu meslek liselerinden karşılanması gerektiğine dikkat çeken İnce şöyle devam etti: “Bu alan eğitimini veren mesleki ve teknik anadolu liseleri var. Bu okullarda ek kontenjan oluşturulabilir. Kaldı ki meslek liselerinde çocuk gelişimi mezunlarının istihdam fazlası olduğu bilinmekteyken bakanlık bu proje ile meslek lisesi mezunlarını saf dışı bırakarak kendi isteği doğrultusunda eğitim alan imam hatipli çocuk gelişimi mezunlarını mı anaokullarında görevlendirecek?”

Hükümetin yürüttüğü din odaklı eğitim politikalarını da eleştiren İnce, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: “AKP, biat eden nesiller yetiştirme hamlesi olarak 4-6 yaş aralığına dini eğitim verilmesi kararını aldığından beri eğitimi din kıskacına almaya devam ediyor. Önce ÇEDES ile tarikatları okullara soktular. Din ağırlıklı maarif modelinin yeni öğretim yılından itibaren uygulamaya gireceğini biliyoruz. Bunlar yetmedi anaokullarında çalıştırmak için imam hatip mezunları yetiştiriliyor. Cumhurbaşkanı ‘Fikri iktidarımızı tesis edemedik’ demişti. Öyle görülüyor ki anaokulu çocuğunun eğitiminden başlayarak Cumhuriyet değerlerini tanımayan bir nesil yaratma ve AKP’nin fikri iktidarının tesisine yönelik projeler peşindeler.”