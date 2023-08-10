Meslek lisesi ihale için paravan

İktidarın sık sık eleştirildiği meslek liseleri, bu kez “usulsüz ihaleler” ile gündeme geldi.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 10.08.2023 - 03:00
Meslek lisesi ihale için paravan
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Kamu İhale Yasası’na göre kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu malzemelerin açık ihale usulüyle alınmasına ilişkin tek istisna, döner sermayesi olan ve üretim yapan okulların ürettikleri ürünleri “doğrudan temin” yoluna gidilebilmesi.

Isparta ve Burdur il milli eğitim müdürlükleri de bu yasal boşluktan faydalanarak ihtiyaç duydukları temizlik ve hijyen malzemelerini, ihalesiz biçimde Isparta’daki TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden aldı. Okulun üretmediği birçok malzeme ve ürünün iki milli eğitim müdürlüğüne satıldığı tespit edildi. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı. 

(Kadem Özbay)

‘SAHTEKÂRLIK ÖĞRETİLİYOR’

Eğitim-İş, lisenin önüne giderek yaşananlara tepki gösterdi. Öğrencilere sahtekârlık öğretildiğini belirten Genel Başkan Kadem Özbay, “Listede yer alan tüm ürünler bu lise tarafından alınıp üzerine azımsanamayacak bir oranda kâr konularak milli eğitim müdürlüklerine satılmıştır. Hem haksız kazanç elde edilmiş hem de ihale ile yapılsa çok daha ucuza temin edilebilecek bu mallar pahalıya alınarak kamu zararına yol açılmıştır” dedi. 


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