Hazine yarın tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı yapacak

Yayınlanma: 07.08.2023 - 14:25

Güncelleme: 07.08.2023 - 14:25

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın düzenlenecek ihalede 4 yıl (1407 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Ayrıca yarın 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.