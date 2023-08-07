Hazine yarın tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesi ve kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın düzenlenecek ihalede 4 yıl (1407 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Ayrıca yarın 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mustafa Balbay’dan çarpıcı kulis bilgisi
- A Takımı'na neşter mi vurulacak?
- Demokrat Parti'den yerel seçim kararı
- Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem
- İstanbul'dan taşınıyor!
- Türkiye'nin konuştuğu ilçe Esenyurt'ta bir gün geçirdik
- Erdoğan’a dikkat çeken 'İstanbul' yanıtı
- TKDF’den ‘Karabulut cinayeti’ açıklaması
- Uzman doktor bulunamıyor!
- Alanya'daki kavgada 'ahlaksız teklif' iddiası