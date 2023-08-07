Hazine yarın tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesi ve kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.

AA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 14:25
Hazine yarın tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı yapacak
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın  yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın düzenlenecek ihalede 4 yıl (1407 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Ayrıca yarın 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.


Devlet tahvili Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sertifikası ihale

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