Meslektaşlarının hakkını arayan öğretmene fiziki müdahale: Yönetmeliğe aykırı hareket ettiler, öğretmene saldırdılar

Yayınlanma: 23.01.2025 - 18:00

Güncelleme: 23.01.2025 - 18:06

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Ankara Temsilciliği'ndeki eğitim emekçileri Ankara Çayyolu'nda bulunan bir özel okuldaki öğretmenlerin ara tatilde de çalıştırıldığı haberini almasıyla söz konusu okula giderek okul müdürüyle görüştü. Sendika temsilcilerinin aktardığına göre müdür okulda ders yapılmadığını ve öğretmen bulunmadığını söyledi. Temsilcilerin sınıfları görme isteklerini ise reddetti. Sonrasında müdürün okulda "şef" olduğu söylenen bir kişiyi çağırdığı ve bu kişinin öğretmenlere saldırdığı ifade edildi. Saldırıya uğrayan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Ankara İl Temsilcisi Fatih Özbek konuya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu.

'ÖĞRETMENLERİN EŞYALARI VARDI'

Her yarıyıl ve yaz tatili döneminde söz konusu okula "Öğretmen arkadaşlarımızı çalıştıramazsınız" uyarısında bulunduklarını anımsatan Özbek, "Okula gittiğimizde öğretmenleri okulda başka bir yere göndermişler. Öğretmenler odasında öğretmenlerin eşyalarının olduğunu gördük. Kurumda ders işlendiğini biliyorduk. O yüzden ertesi gün erkenden tekrar gittik. Bir arkadaşımızı içeri aldılar. O da içerde kurumun hukuksuzluğunu video ile kayda almak istedi. Çünkü bizim böyle bir hakkımız var. Sonra arkadaşımıza müdahale ettiler, biz de içeri girdik" dedi.

'MESLEĞİMİZE AYKIRI BİR ŞEY YAPMADIK'

Okulda "şef" pozisyonunda görevli bir kişinin kendilerine müdahalede bulunduğunu söyleyen Özbek, "Biz öğretmenlik mesleğine aykırı bir hareket yapmadık. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 10. maddesine aykırı hareket edildiğini söyledik. Özel öğretim kurumlarının büyük bir çoğunluğu yasal olmamasına rağmen bunu yapıyor. Öğretmenlere dersi bırakabileceklerini ilettik" diye konuştu. Orada bulundukları sırada velilerin okula öğrenci getirdiğini aktaran Özbek, "Buna rağmen hala içerde ders işlenmediğini söylediler. Oradaki 'şef' denilen personel beni ittirdi, sonra yumruk attı" ifadelerini kullandı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Ankara İl Temsilcisi Fatih Özbek

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Gelen ihbarlar üzerine okullara bu tarz ziyaretler yapıldığını ifade eden sendikanın avukatı Cem Gürbüz ise, "Biz bakanlık nezdinde bu tarz çalışan okullar hakkında şikayet dilekçesi veriyoruz ve milli eğitim müdürlükleri okullara muhakkik atayarak soruşturma başlatıyor. Özel okullarda da ara tatillerde aynı devlet okullarında olduğu gibi eğitim-öğretim olmaz. Arkadaşlarımızın telefonlarını aldılar, fiziki müdahale uyguladılar. Bu yağmadır,gasptır. Okul yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

'TATİL GÜNLERİNDE YAPILMAZ'

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 10. maddesinin 7. fıkrasına göre okullarda tatil günlerinde eğitim-öğretim yapılması yasak. İşte o madde: "Kurumlarda, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da belirlenen genel tatil günlerinde eğitim ve öğretim yapılmaz"