Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarında topu cumhurbaşkanına attı
Mahmut Özer, atama sürecine dair yaptığı açıklamada “Öğretmen ataması olacak ama takvimini tüm hazırlıklar bittiği zaman Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak” ifadelerini kullanması tepki topladı. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, bakanın sözlerini değerlendirdi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı bir programda, öğretmen atamalarının süreceğini belirterek “Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar. Okulöncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak. Özellikle İstanbul’a ağırlık veriyoruz. Yapacağımız atamada öğretmenlerimizin yüzde 50’sini İstanbul’a atamayı planlıyoruz. Milli Eğitim Bakanı olarak kabinede Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmeden böyle bir açıklama yapmamız mümkün değil. Dolayısıyla öğretmen ataması olacak ama takvimini tüm hazırlıklar bittiği zaman Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak” ifadelerini kullandı. Bakanın açıklaması öğretmenlerde karşılık bulmadı.
"UMUT TACİRLİĞİ"
Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Bakan Özer’in açıklamalarını şu sözlerle değerlendirdi:
“Milli Eğitim Bakanı yaklaşık 100 gündür beş kez ekranlarda bir kez de verdiği röportajda atama müjdesi vererek çalışmalar devam ediyor. Eylül ayına yetiştireceğiz demesine rağmen ortada henüz atılmış somut bir adım yok. Mikrofonların her uzatılışında farklı açıklama yapan bakanın, süreci planlama konusunda ne kadar başarısız olduğu da görülmüştür. Sayıları 1 milyona yaklaşan atama bekleyen gençlerimiz, bu kez de bakanın atama takvimini Cumhurbaşkanı açıklayacak sözleriyle bir kez daha umut içerisinde. Bu söz bakan sözü diyen ama kendi bakanlığıyla ilgili bir açıklamayı bile yapamayan etkisiz ve yetkisiz bakan, umut tacirliği yaparak gençlerimizi oyalamaya devam ediyor. Atama bekleyen bunca öğretmen adayı varken ve milli eğitim sistemi kan ağlarken Diyanet İşleri Başkanlığı’na eğitim başlığı altında 660 kadro verilmesi ile Milli Eğitim Bakanlığı basiretsizliğini bir kez daha göstermiştir.’’
EĞİTİMCİLER TEPKİ GÖSTERDİ
Bakanın açıklamalarına atama bekleyen öğretmenler sosyal medyadan tepki gösterdi. Öğretmenler, “Cevap yine muallak, 19 yılda atanan sayısı bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren 19 yılda en az öğretmen atamasını bu yıl yapmış olmanız. Bu atama hangi ay olacak bunu söylemek bu kadar zor olmamalı. Biraz insaf” dedi. Bir başka öğretmen de, “Kontenjanda olup olmadığımızı görmeden rahat olamıyorum. Kontenjanın hemen açıklanmasını istiyoruz. Kontenjandaysam ben neden 345 TL verip 2022 KPSS’ye başvuru yaptım? Bu belirsizlikler varken ne olacak?” diye sordu.
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