Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den LGS açıklaması

07 Haziran 2022 Salı, 10:12

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS'de bugün itibarıyla iptal edilen sorunun olmadığını açıkladı.

Bakan Özer, "İlk defa burada açıklıyorum. 12. sınıf öğrencilerini devamsızlıktan sınıfta bırakmayacağız" dedi.

3600 ek göstergeye ilişkin konuşan Özer, "60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanacak" dedi.

ATAMA AÇIKLAMASI

Bakan Özer, öğretmen atamaları için, "Öğretmen atamaları devam edecek. Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar. Okul öncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak. Özellikle İstanbul'a ağırlık veriyoruz. Yapacağımız atamada öğretmenlerimizin yüzde 50'sini İstanbul'a atamayı planlıyoruz. Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz" açıklamasını yaptı.

YARIYIL TATİLİ

Yarıyıl tatili hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Özer, "2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz" dedi.

Özer, şöyle devam etti:

"14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik."