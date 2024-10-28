Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: İtiraz süreci başladı

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin yapılan açıklamada, sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz sürecinin başladığı ve 1 Kasım’da sona ereceği kaydedildi. Sonuçlara ilişkin itirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 11 Kasım 2024 tarihinde sonuçlandırılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: İtiraz süreci başladı
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ANKA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 20:24

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 ilde 245 komisyon tarafından gerçekleştirilen ve e-Devlet üzerinden açıklanan sonuçlara ilişkin itiraz sürecinin başladığını duyurdu.

İtiraz süresi 1 Kasım’da sona erecek.

Sonuçlara ilişkin itirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 11 Kasım 2024 tarihinde sonuçlandırılacak.

İtiraz süreci tamamlandıktan sonra kesinleşen puanlara göre oluşacak sıralamalar, 14 Kasım’da başlayacak atama tercihleri sırasında adayların tercih ekranlarında yer alacak.



Etiketler: #MEB #itiraz #Komisyon

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