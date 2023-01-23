Milli Eğitim’den din dersi baskısı: ‘Öğrencilerin en az yüzde 25’i bu dersleri seçecek’

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 04:47

Okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından 2. dönem için derslerin belirlenmesine ve seçilmesine başlandı. 16 Ocak-10 Şubat tarihleri, öğrencilerin seçmeli derslerini seçmesi için belirlendi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından, okul idarecilerine “öğrencilerin en az yüzde 25’i bu dersleri seçecek” şeklinde mesajlar atılarak baskı uygulandığı öne sürüldü. Okullara gönderilen Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül imzalı resmi yazıda, “Peygamberimizin hayatı”, “Kuranı-kerim” ve “Temel Dini Bilgiler” derslerinin, öğrencilerin istekleri dışında seçilip ders programlarına eklendiği ve bu derslerin seçtirilmesi için baskı uygulandığı iddia edildi.

MEB tarafından sadece “Din, Ahlak ve Değerler” grubunda yer alan dersler için tanıtım içerikleri hazırlandı.

"LAİKLİKTEN UZAKLAŞILIYOR"

Eğitim Sen Genel Sekreteri İkram Atabay, okullardaki dinselleşme faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini söyleyerek “Türkiye’nin eğitim sistemi laik eğitim anlayışından hızla uzaklaşıyor” tepkisini gösterdi.