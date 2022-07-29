Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları sınavına giren adayların gözü Milli Savunma Bakanlığı'nda. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasını merakla bekliyor.
MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı.
MSÜ SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2022 Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Sonuç İlanınızı E-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Çağrı/Sınav Durumu menüsü altından öğrenebilirsiniz.
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