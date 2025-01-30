Yayınlanma: 30.01.2025 - 09:07

Güncelleme: 30.01.2025 - 09:07

ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ sınavı için sayılı günler kaldı. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar, MSÜ geç başvuru tarihinde işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, MSÜ geç başvuruları ne zaman? MSÜ geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2025 MSÜ GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) geç başvuru tarihi belli oldu.

Takvime göre 2025 MSÜ geç başvuruları, 30 Ocak 2025 Perşembe günü (bugün) saat 23.59'a kadar alınacak.

2025 MSÜ GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSÜ geç başvuruları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

MSÜ başvuru ücreti, 450 TL olarak belirlenmişti. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödendiğinden MSÜ geç başvuru ücreti 675 TL olacak.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek.

2025 MSÜ NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ), 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

Sınava giren adaylar, sonuçlarını 18 Mart 2025 tarihinde öğrenebilecekler.