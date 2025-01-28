Özel Güvenlik Sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
113. dönem Özel Güvenlik Sınav giriş belgesi adaylar tarafından bekleniyor. Özel güvenlik sınavının ne zaman yapılacağı, adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Özel Güvenlik Sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Özel güvenlik sektöründe kariyer hedefleyen adaylar, 113. dönem ÖGG sınavının tarihini heyecanla bekliyor. Peki, Özel Güvenlik Sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
113. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavının 9 Şubat’ta yapılacağını duyurdu. Takvim doğrultusunda 113. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı 9 Şubat Pazar günü saat 10:00'da uygulanacak.
113. ÖGG SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ÖGG sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Sınav giriş belgesi yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
Etiketler: #ÖGG #ögg sınavı
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