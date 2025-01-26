Yayınlanma: 26.01.2025 - 12:38

Güncelleme: 26.01.2025 - 12:38

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilmişti. Toplam üç oturumda düzenlenen dönem sonu sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024-2025 AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 öğretim yılı güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak tarihlerinde düzenlendi.

Merakla beklenen AÖF sınav sonuçları açıklandı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri) Resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada ''2024-2025 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.'' ifadelerine yer verildi.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Vize ve final ortalaması 35'in altında olan adaylar FF harf notu ile başarısız olur.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.