Yayınlanma: 18.03.2025 - 09:52

Güncelleme: 18.03.2025 - 09:52

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ardından sonuçlar belli oluyor. Hayallerine kavuşmak isteyen adaylar sonuçlar için gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, MSÜ kaç kişi girdi? 2025 MSÜ sınavına kaç kişi katıldı?

MSÜ KAÇ KİŞİ GİRDİ?

MSÜ sınavına kaç kişinin girdiği henüz belli olmadı. Sınav sonuçlarının ardından MSÜ’ye katılım sayısının belli olması bekleniyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ilişkin başvuru verilerini duyurmuştu.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki 81 ilde düzenlenecek sınava toplamda 670 bin 718 aday başvurdu. Sınavın, bin 658 bina ve 30 bin 489 salonda gerçekleştirileceği bildirildi.

ÖSYM BAŞKANI DUYURDU!

Açıklamada ifadelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-MSÜ sınavının 108 sınav merkezinde uygulandığını, bu yıl oluşan aday ihtiyaçları doğrultusunda sınav merkezi sayısının 133'e çıkarıldığını bildirdi.

Ersoy, 2025-MSÜ sınavına başvuranların 357 bin 359'unun kadın, 313 bin 359'unun erkek adaylardan oluştuğunu, en fazla başvurunun ise 103 bin 234 aday ile İstanbul'dan gerçekleştiği bilgisini verdi.