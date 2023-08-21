Yayınlanma: 21.08.2023 - 12:23

Güncelleme: 21.08.2023 - 12:23

MSÜ Meslek Yüksekokulu ve Harp Okulu kayıt işlemlerinin tarihi öğrenciler tarafından merak ediyor. Mülakatları geçen öğrenciler okula kaydolmak için gün sayıyor. Peki, MSÜ okul kayıtları ne zaman yapılacak? 2023 Milli Savunma Üniversitesi kayıtları nasıl yapılır?

MSÜ HARP OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Harp Okulu kayıt tarihleri ilan edildi.

Aday Çağrı İşlemleri 25 Eylül-06 Ekim 2023 (son çağrı tarihi 06 Ekim 2023 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

Aday Kesin Kayıt İşlemleri 25 Eylül-10 Ekim 2023 (son kayıt tarihi 10 Ekim 2023 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

2. MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları kontenjanlarında eksik kalması halinde Aday Ek Yerleştirme İşlemleri kapsamında;

Aday Çağrı İşlemleri 11-13 Ekim 2023 (son çağrı tarihi 13 Ekim 2023 saat 17.00'ye kadar)

Aday Kesin Kayıt İşlemleri 11-17 Ekim 2023 (son kayıt tarihi 17 Ekim 2023 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

MSÜ ASTSUBAY MYO KAYITLARI NE ZAMAN?

Aday Çağrı İşlemleri 25 Eylül-06 Ekim 2023 (son çağrı tarihi 06 Ekim 2023 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

Aday Kesin Kayıt İşlemleri 25 Eylül-10 Ekim 2023 (son kayıt tarihi 10 Ekim 2023 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

2. MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları kontenjanlarında eksik kalması halinde Aday Ek Yerleştirme İşlemleri kapsamında;

Aday Çağrı İşlemleri 11-13 Ekim 2023 (son çağrı tarihi 13 Ekim 2023 saat 17.00'ye kadar)

Aday Kesin Kayıt İşlemleri 11-17 Ekim 2023 (son kayıt tarihi 17 Ekim 2023 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

25 Eylül 2023 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki "Aday Değerlendirme Puanı Sıraları" ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın "Aday Değerlendirme Puanı Sırası" kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.