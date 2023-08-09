Yayınlanma: 09.08.2023 - 11:11

Güncelleme: 09.08.2023 - 11:11

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) mülakat süreci tamalandı. Öğrenciler gözünü mülakat sonuçlarına çevirdi. Binlerce öğrenci MSB mülakat sonuçlarını öğrenmek için internette araştırmalara başladı. Peki, MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MSB mülakat sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) mülakat süreci 4 Ağustos tarihinde tamamlandı. Mülakat aşamasını bititen öğrenciler heyecanla sonuçları beklemeye başladı.

MSB MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi mülakatları 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Mülakat sonuçlarına dair tarih açıklaması gelmedi. Ancak, MSÜ mülakat sonuçlarının Ağustos ayı ortasında erişime açılması bekleniyor.

HAVA HARP OKULLARI SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Hava Harp Okulu seçim aşamaları 5-12 Temmuz'da tamamlandı. Diğer harp okulları seçim aşaması ise 12-26 Temmuz tarihlerinde noktalandı.

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları da 26 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı.

MSÜ MÜLAKAT TAKVİMİ

"1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

2. İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.