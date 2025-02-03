Yayınlanma: 03.02.2025 - 15:01

Güncelleme: 03.02.2025 - 15:01

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı (telafi) 01 - 02 Şubat 2025 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Peki, AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AUZEF bütünleme sınav sonuçlarının, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 10 gün içinde duyurulması bekleniyor. Öğrenciler, sınav sonuçlarını AUZEF Sınav Sistemi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilirler.

AUZEF SINAV DEĞERLENDİRME

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı yüzde 30, bitirme/bütünleme sınavının ise yüzde 70’tir.