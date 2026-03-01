Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) bugün 10.15’te başlayıp 13.00’te sona erecek. Adaylar, sınavın ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanmasını bekleyecek. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarları ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınav sonrası puan hesaplaması için adaylar gözlerini ÖSYM’ye çevirdi. MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarının, sınavın bitişi olan 13.00’ten kısa süre sonra ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifre ile erişime açılması bekleniyor.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-MSÜ sınav sonuçları, 26 Mart 2026 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.