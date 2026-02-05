2026 MSÜ sınav giriş belgesi ve sınav yerleri, adayların gündemindeki yerini koruyor. Peki, MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2026 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin duyurusuna göre adaylar, MSÜ sınav giriş belgesini sınavın yapılacağı hafta içinde “https://ais.osym.gov.tr” adresinden temin edebilecek. Buna göre MSÜ sınav yerlerinin, sınav tarihinden yaklaşık iki hafta önce, 16 Şubat haftasında erişime açılması bekleniyor.

MSÜ 2026 SINAVI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

2026-MSÜ, 1 Mart 2026 tarihinde Türkiye genelinde uygulanacak. Sınava ilişkin başvurular 5 Ocak–29 Ocak tarihlerinde alınmış, geç başvurular ise 3 Şubat 2026’da tamamlanmıştı. Başvuru sürecinin bitmesiyle birlikte gözler, sınav yerleri ve giriş belgesine çevrildi.