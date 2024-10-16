Yayınlanma: 16.10.2024 - 09:26

Güncelleme: 16.10.2024 - 09:26

Türk Eğitim Vakfı 2024-2025 yılı burs başvuruları 16 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında alındı. Peki, TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TEV bursu ne kadar?

TEV BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayında başvurular alınır, Ekim ayı boyunca mülakatlar yapılır.

Kasım ve aralık ayları boyunca değerlendirmeler devam eder. Süreci tamamlanan öğrencilere SMS veya e-posta ile ya da adaylar için oluşturulan platformdan bildirim yapılmaktadır.

Türk Eğitim Vakfı henüz 2024-2025 eğitim öğretim yılında alınan burs başvuru sonuçlarını açıklamadı.

Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

TEV BURS BAŞVURU TARİHLERİ

TEV’in Meslek Lisesi Bursuna başvurular 9 Eylül-1 Kasım 2024 tarihleri arasında, Üstün Başarı Bursuna (ÜBB) başvurular 2 Eylül-4 Ekim 2024 tarihlerinde, sanat alanında eğitim gören öğrencilere verilen ÜBB Sanat Bursu başvuruları 21 Ekim-8 Kasım 2024 tarihlerinde, yüksek lisans ve doktora burslarına başvurmak isteyen adaylar için ise başvurular 23 Eylül-18 Ekim 2024 tarihlerinde tev.org.tr adresi üzerinden yapılmaya devam edecek.

TEV BURSU NE KADAR?

2024-2025 öğretim yılında yükseköğrenim bursu aylık 4.500 TL'dir.