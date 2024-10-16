Deprem mi oldu? 16 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 16 Ekim 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 16 Ekim 2024 Türkiye'deki depremler...

Deprem mi oldu? 16 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2024 - 09:10

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 16 Ekim'de meydana gelen depremler...

16 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.10.16 09:00:50  37.8353   36.1380       10.7      -.-  1.7  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 

2024.10.16 08:54:19  37.6673   35.3727       11.7      -.-  2.3  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                            

2024.10.16 08:33:02  39.3208   40.2713       14.7      -.-  2.0  -.-   CICEKTEPE-KIGI (BINGOL)                           

2024.10.16 08:22:25  37.5960   38.3747        8.7      -.-  1.6  -.-   BAGARASI-SAMSAT (ADIYAMAN)                        

2024.10.16 07:00:24  35.8310   29.3640        7.6      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           

2024.10.16 06:46:04  36.9377   28.3243        4.4      -.-  0.9  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         

2024.10.16 05:57:13  38.3137   38.8180        8.0      -.-  1.9  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       

2024.10.16 05:17:04  38.8840   37.4738        8.2      -.-  1.7  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           

2024.10.16 05:12:40  38.3378   39.1415        4.6      -.-  1.2  -.-   CATAKKAYA-SIVRICE (ELAZIG)                        

2024.10.16 04:39:20  38.8127   37.9167       17.4      -.-  1.5  -.-   HEKIMHAN (MALATYA)                                

2024.10.16 04:13:07  38.8607   37.4313        9.8      -.-  1.0  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             

2024.10.16 04:09:34  40.1827   31.7117        2.3      -.-  2.1  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          

2024.10.16 04:01:53  39.8975   27.7660        4.4      -.-  1.1  -.-   ILICA-BALYA (BALIKESIR)                           

2024.10.16 03:56:27  38.0492   38.4455       10.1      -.-  1.2  -.-   SAHINBEYLER-SINCIK (ADIYAMAN)                     

2024.10.16 03:42:02  40.1307   31.8635       12.4      -.-  1.6  -.-   FASIL-BEYPAZARI (ANKARA)                          

2024.10.16 03:35:54  36.9805   36.0115       14.1      -.-  0.9  -.-   HAMIDIYE-CEYHAN (ADANA)                           

2024.10.16 03:13:59  40.3613   27.0393       14.7      -.-  1.9  -.-   AYITDERE-BIGA (CANAKKALE)                         

2024.10.16 02:16:41  37.9853   38.1375       12.2      -.-  1.1  -.-   KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

2024.10.16 01:50:33  40.5190   36.8117        5.2      -.-  1.2  -.-   YAGMURLU-(TOKAT)                                  

2024.10.16 01:41:16  37.1862   36.0437        3.4      -.-  1.3  -.-   GUNLUCE-CEYHAN (ADANA)                            

2024.10.16 01:33:42  38.0962   37.1353        2.6      -.-  1.0  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  

2024.10.16 01:25:16  38.8618   37.5793        5.0      -.-  1.4  -.-   ALVAR-KULUNCAK (MALATYA)                          

2024.10.16 00:15:53  38.8895   37.5037        5.0      -.-  2.6  -.-   YESILDERE-GURUN (SIVAS)                           


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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