Deprem mi oldu? 16 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 09:10

Güncelleme: 16.10.2024 - 09:10

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 16 Ekim'de meydana gelen depremler...

16 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.10.16 09:00:50 37.8353 36.1380 10.7 -.- 1.7 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.10.16 08:54:19 37.6673 35.3727 11.7 -.- 2.3 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)

2024.10.16 08:33:02 39.3208 40.2713 14.7 -.- 2.0 -.- CICEKTEPE-KIGI (BINGOL)

2024.10.16 08:22:25 37.5960 38.3747 8.7 -.- 1.6 -.- BAGARASI-SAMSAT (ADIYAMAN)

2024.10.16 07:00:24 35.8310 29.3640 7.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2024.10.16 06:46:04 36.9377 28.3243 4.4 -.- 0.9 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)

2024.10.16 05:57:13 38.3137 38.8180 8.0 -.- 1.9 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)

2024.10.16 05:17:04 38.8840 37.4738 8.2 -.- 1.7 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)

2024.10.16 05:12:40 38.3378 39.1415 4.6 -.- 1.2 -.- CATAKKAYA-SIVRICE (ELAZIG)

2024.10.16 04:39:20 38.8127 37.9167 17.4 -.- 1.5 -.- HEKIMHAN (MALATYA)

2024.10.16 04:13:07 38.8607 37.4313 9.8 -.- 1.0 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

2024.10.16 04:09:34 40.1827 31.7117 2.3 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.10.16 04:01:53 39.8975 27.7660 4.4 -.- 1.1 -.- ILICA-BALYA (BALIKESIR)

2024.10.16 03:56:27 38.0492 38.4455 10.1 -.- 1.2 -.- SAHINBEYLER-SINCIK (ADIYAMAN)

2024.10.16 03:42:02 40.1307 31.8635 12.4 -.- 1.6 -.- FASIL-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.10.16 03:35:54 36.9805 36.0115 14.1 -.- 0.9 -.- HAMIDIYE-CEYHAN (ADANA)

2024.10.16 03:13:59 40.3613 27.0393 14.7 -.- 1.9 -.- AYITDERE-BIGA (CANAKKALE)

2024.10.16 02:16:41 37.9853 38.1375 12.2 -.- 1.1 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.10.16 01:50:33 40.5190 36.8117 5.2 -.- 1.2 -.- YAGMURLU-(TOKAT)

2024.10.16 01:41:16 37.1862 36.0437 3.4 -.- 1.3 -.- GUNLUCE-CEYHAN (ADANA)

2024.10.16 01:33:42 38.0962 37.1353 2.6 -.- 1.0 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2024.10.16 01:25:16 38.8618 37.5793 5.0 -.- 1.4 -.- ALVAR-KULUNCAK (MALATYA)

2024.10.16 00:15:53 38.8895 37.5037 5.0 -.- 2.6 -.- YESILDERE-GURUN (SIVAS)