KPSS lisans, önlisans ve lise sınav tarihi ne zaman? İşte başvuru tarihleri

15 Mart 2022 Salı, 15:18

2022 yılı KPSS başvuru tarihleri, ÖSYM'nin sınav takviminde paylaşıldı. Kamu kurumlarına atanacak memur adaylarının katıldığı KPSS sınavından alınan puanlar, memur alımlarında iki yıl boyunca geçerli oluyor. KPSS, lisans mezunu vatandaşlar için her yıl düzenlenirken, önlisans ve lise mezunları için iki yılda bir yapılıyor. 2021 yılında KPSS lisans sınavına 1 milyon 175 bin aday katıldı. En son 2020 yılında düzenlenen KPSS önlisans sınavına ise 921 bin kişi katılım sağladı.

KPSS SINAVI NE ZAMAN?

Engelli KPSS (EKPSS): 24 Nisan 2022

KPSS Lisans (Genel Yetenek/Genel Kültür/Eğitim Bilimleri): 31 Temmuz 2022

KPSS Lisans (Alan Bilgisi): 6-7 Ağustos 2022

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 14 Ağustos 2022

KPSS Önlisans: 2 Ekim 2022

KPSS Ortaöğretim (Lise): 6 Kasım 2022

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): 27 Kasım 2022

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) ais.osym.gov.tr internet adresinden, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulamasından ve ÖSYM'nin yurt genelindeki bürolarından yapılacak. Başvuru işlemleri, 'oturum tercihi' ve 'sınav ücretini yatırma' olarak iki aşamada gerçekleşitiriliyor.

KPSS Lisans: 24 Mayıs-6 Haziran 2022

KPSS Önlisans: 3-15 Ağustos 2022

KPSS Ortaöğretim (Lise): 1-13 Eylül 2022

KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru ücretleri, ÖSYM'nin yayımladığı başvuru kılavuzuyla açıklanıyor. Başvuru kılavuzu, sınav başvurularından önce adayların erişimine açılıyor.

2022 yılında yapılacak KPSS sınav ücretleri henüz belli olmadı. Geçen yıl KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınav ücreti 90 TL, Alan Bilgisi ücreti 65 TL, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 90 TL olarak açıklanmıştı. KPSS sınav ücretleri bankalardan veya ÖSYM'nin web sitesinden online olarak ödenebiliyor.

KPSS'DE KAÇ SORU SORULUYOR?

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek: 120 soru

KPSS Eğitim Bilimleri: 80 soru

KPSS Alan Bilgisi: 40 soru

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): 40 soru

KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAVI BU YIL YAPILACAK MI?

Lisans mezunları için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) her yıl yapılırken, önlisans ve lise mezunları için iki yılda bir düzenleniyor. KPSS önlisans ve ortaöğretim (lise) sınavı 2022 yılında düzenlenecek ve sınav puanı iki yıl boyunca geçerli olacak.

KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), 18.3.2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Sınava lise, önlisans veya lisans mezunları girebilmektedir. Lisans KPSS her yıl, önlisans ve ortaöğretim KPSS ise 2 yılda bir yapılmaktadır. Sınava başvuru sayısı sınırı yoktur.

A GRUBU KADROLAR NERELERDE GÖREV ALIR?

Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacak kadrolar içindir.

B GRUBU KADROLAR NERELERDE GÖREV ALIR?

Bu kadrolar, KPSS sonrasında ÖSYM tarafından merkezi sistemle ataması yapılan ve başka herhangi bir sınava girilmeksizin göreve başlanılan kadrolardır.

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek listesinde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.