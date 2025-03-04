MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi sonuçları açıklandı mı?

Yayınlanma: 04.03.2025 - 10:15

Güncelleme: 04.03.2025 - 10:15

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi sonuçları açıklanhdı mı?

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2024-MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılmıştı.

Bu yıl da benzer şekilde nisan ve mayıs aylarında tercih sürecinin başlaması bekleniyor.