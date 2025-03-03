2025 Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı mı? Kaymakamlık sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

Kaymakamlık sınavı sonuçları için bekleyiş devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları Mart ayında duyurulacak. Peki, 2025 Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı mı? Kaymakamlık sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

2025 Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı mı? Kaymakamlık sınavı sonuçları nereden öğrenilir?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.03.2025 - 12:14

Kaymakamlık sınavı sonuçları merakla bekleniyor. 23 Şubat 2025 tarihinde saat 10:15'te gerçekleştirilen sınavın sonuçları için açıklanacak tarih belli oldu. Peki, 2025 Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı mı? Kaymakamlık sınavı sonuçları nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

2025 KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yayınlanan takvime göre İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları ise 21 Mart'ta açıklanacak. 

2025 KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.


Etiketler: #Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı #Kaymakamlık Sınavı #sınav sonuçları

İlgili Haberler

2025 MEB AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL 2025 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

2025 MEB AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL 2025 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
YDS/1 sınav giriş yerleri açıklandı mı? YDS/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YDS/1 sınav giriş yerleri açıklandı mı? YDS/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? 32. Dönem POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? 32. Dönem POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler