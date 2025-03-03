2025 Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı mı? Kaymakamlık sınavı sonuçları nereden öğrenilir?
Kaymakamlık sınavı sonuçları için bekleyiş devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları Mart ayında duyurulacak. Peki, 2025 Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı mı? Kaymakamlık sınavı sonuçları nereden öğrenilir?
Kaymakamlık sınavı sonuçları merakla bekleniyor. 23 Şubat 2025 tarihinde saat 10:15'te gerçekleştirilen sınavın sonuçları için açıklanacak tarih belli oldu. Peki, 2025 Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı mı? Kaymakamlık sınavı sonuçları nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...
2025 KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Yayınlanan takvime göre İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları ise 21 Mart'ta açıklanacak.
2025 KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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