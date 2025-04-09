2025 ATA AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF ara sınav sonuçlarına nasıl bakılır?
2024-2025 eğitim öğretim yılı ara sınavları geçtiğimiz hafta yapıldı. ATA AÖF öğrencileri sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, 2025 ATA AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF ara sınav sonuçlarına nasıl bakılır?
ATA AÖF vize oturumları 5-6 Nisan tarihinde tamamlanmıştı. Sınav sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenciler araştırmalara başladı. Peki, 2025 ATA AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF ara sınav sonuçlarına nasıl bakılır?
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Geride kalan yılda sonuçlar, iki hafta içerisinde adayların erişimine açılmıştı.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
ATA AÖF sınav sonuçları ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yapılarak görüntülenebilecek.
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