MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini ön başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Sınav giren adaylar MSÜ tercih sonuçlarına nereden bakılacağını araştırıyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde yapılmıştı. MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan tarihinde açıklanmıştı. Tercihlerini yapan adaylar gözlerini MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirmişti. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçlarına nereden bakılır? İşte ayrıntılar...
MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Üniversitesi'nden gelen son dakika açıklamasına göre Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçları erişime açıldı.
3 Mayıs 2023 tarihinde başlayan tercihler, 25 Mayıs tarihinde sona ermişti. MSÜ tercih sonuçları açıklandı.
MSÜ TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
MSÜ tercih sonuçları 2023'ü "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden öğrenebilecek.
MSÜ TERCİH SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
Tercih sonuçları ilan edildikten sonra adaylar Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2'nci seçim aşamalarına çağrılacak.
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