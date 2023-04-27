Son Dakika... MSÜ sınav sonuçları açıklandı!

Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Üniversitesi 2023 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı.

İHA
Yayınlanma: 27.04.2023 - 11:18
Son Dakika... MSÜ sınav sonuçları açıklandı!
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Milli Savunma Üniversitesi 2023 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. 

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msü sınav Son dakika

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