Son Dakika... MSÜ sınav sonuçları açıklandı!
Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Üniversitesi 2023 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı.
Milli Savunma Üniversitesi 2023 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı.
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