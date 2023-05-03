Yayınlanma: 03.05.2023 - 12:37

Güncelleme: 03.05.2023 - 12:37

MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasından sonra tercih dönemi başladı. Peki, MSÜ tercihleri başladı mı? Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nasıl, nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

MSÜ TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 03-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapmaları gerektiği belirtildi. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacağı ifade edildi.

MSÜ TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

Milli Savunma Üniversitesi tercihleri E-Devlet üzerinden yapılacak.

MSÜ TERCİHLERİNİ YAPACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. Hava Harp Okulunu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar HHO için aday olamayacaklardır.

Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-Sayısal) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır),

- Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır),

- Kara Harp Okulu Sözel (KHO-Sözel) (Yalnızca erkek öğrenci alınacaktır),

- Deniz Harp Okulu (DHO) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır),

- Hava Harp Okulu (HHO) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır),

- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır)